RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Липецкого охотника оштрафовали за убитого лебедя, сообщил
Инцидент произошел 21 февраля на берегу реки Вязовня. Мужчина застрелил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу Липецкой области.
По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело по 258 статье УК РФ.
Ущерб природе оценили в 3000 рублей.
Житель Липецка погасил ущерб. Дело прекратили.
Суд оштрафовал охотника на десять тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тульской области обрушился жилой дом
|
cледующая новость →В рязанском роддоме младенцев с желтухой лечат фототерапией
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.