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16:50, 17 апреля 2019 164
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Липецкого охотника оштрафовали за убитого лебедя

Липецкого охотника оштрафовали за убитого лебедя

Липецкого охотника оштрафовали за убитого лебедя, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 февраля на берегу реки Вязовня. Мужчина застрелил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу Липецкой области.

По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело по 258 статье УК РФ.

Ущерб природе оценили в 3000 рублей.

Житель Липецка погасил ущерб. Дело прекратили.

Суд оштрафовал охотника на десять тысяч рублей.


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