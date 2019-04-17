Калужский ветеран отметил 105-летие

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В среду, 17 апреля, в Калуге ветеран войны и труда Александр Пашковский отметил 105-летие, сообщил
Мужчине вручили поздравление от президента Владимира Путина. В гости к ветерану пришли сослуживцы и родственники.
Александр Пашковский прослужил в Советской Армии более 30 лет, проявив себя высококвалифицированным и талантливым военным инженером.
«Александр Иванович вложил много сил, труда и энергии в обеспечение армии качественным вооружением, его заслуги перед Родиной отмечены правительственными наградами», — отметили в мэрии.
Фото с сайта администрации Калуги
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