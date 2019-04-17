Калужские ветераны получат бесплатные авиабилеты в мае

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В честь Дня Победы калужские ветераны получат бесплатные билеты из аэропорта «Калуга» с 1 по 15 мая. Об этом сообщил
Авиакомпания «Азимут» предлагает ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, сопровождающим их, выбрать путешествие по любому маршруту перевозчика. Аэропорт выполняет прямые рейсы по пяти направлениям — Сочи, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону.
«Авиабилеты на перелет оформляются бесплатно, сопровождающим лицам со скидкой 90% от нормального тарифа экономического класса в кассах агентов авиакомпании», — говорится в сообщении.
При вылете из международных аэропортов государственные и аэропортовые сборы оплачиваются пассажирами самостоятельно.
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