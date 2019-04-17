Дело о клевете на губернатора Тамбовской области прекратили

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Уголовное дело о клевете на губернатора Тамбовской области Александра Никитина прекратили из-за отсутствия состава преступления, передает
По данным агентства, для возбуждения дела послужил материал местного журналиста, в котором «невысоко оценивалась работа тамбовских органов власти».
Сообщается, что в феврале телеканал «
Администрации региона позднее пояснила РИА Новости, что просьба губернатора о рассмотрении материалов дела о клевете на него, являлась личной просьбой и не оказывала давления на надзорный орган.
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