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10:16, 17 апреля 2019 245
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Дело о клевете на губернатора Тамбовской области прекратили

Дело о клевете на губернатора Тамбовской области прекратили

Уголовное дело о клевете на губернатора Тамбовской области Александра Никитина прекратили из-за отсутствия состава преступления, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СКР Елену Кярсна.

По данным агентства, для возбуждения дела послужил материал местного журналиста, в котором «невысоко оценивалась работа тамбовских органов власти».

Сообщается, что в феврале телеканал «Дождь» опубликовал аудиозапись разговора «человека с голосом, похожим на голос Никитина». Во время беседы мужчина просит собеседника «согласовать» передачу в суд уголовного дела о клевете на него, ссылаясь на некий «контроль» со стороны кремлевской администрации.

Администрации региона позднее пояснила РИА Новости, что просьба губернатора о рассмотрении материалов дела о клевете на него, являлась личной просьбой и не оказывала давления на надзорный орган.

Фото с сайта администрации Тамбова


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