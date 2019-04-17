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11:42, 17 апреля 2019 353
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Центробанк рассказал об истории рязанских денег

Центробанк рассказал об истории рязанских денег

Центробанк рассказал об истории рязанских денег. В среду, 17 апреля, неофициально отмечают День денег.

Первыми монетами Рязанского княжества считают золотоордынские данги. На них чеканили княжеский знак. Из-за формы («куньей морды», «бараньей головы») деньги называли «рязанские мордки».

Надписи на монетах на русском с указанием имени князя появились в 1427 году, когда на престол зашел Иван Федорович.

Деньги привели к одному образцу после объединения русских земель.

«Ненадолго изменилось это лишь после революции 1917 года. В условиях высокой инфляции наличности не хватало», — отметили в ЦБ.

В сентябре 1917 года в Рязани напечатали боны номиналом 25 рублей. Всего изготовили 260 тысяч листов на сумму в 650 тысяч рублей. Эти деньги в широкое обращение не попали, их сожгли. Другие боны — напечатанные в Касимове номиналом 5 и 10 рублей — оказались в музеях.

Подробнее об истории денег можно узнать на экскурсиях в музейно-экспозиционном фонде рязанского отделения ЦБ. Для участия в них нужно оставить заявку по телефону: 29-56-67.


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