RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Центробанк рассказал об истории рязанских денег. В среду, 17 апреля, неофициально отмечают День денег.
Первыми монетами Рязанского княжества считают золотоордынские данги. На них чеканили княжеский знак. Из-за формы («куньей морды», «бараньей головы») деньги называли «рязанские мордки».
Надписи на монетах на русском с указанием имени князя появились в 1427 году, когда на престол зашел Иван Федорович.
Деньги привели к одному образцу после объединения русских земель.
«Ненадолго изменилось это лишь после революции 1917 года. В условиях высокой инфляции наличности не хватало», — отметили в ЦБ.
В сентябре 1917 года в Рязани напечатали боны номиналом 25 рублей. Всего изготовили 260 тысяч листов на сумму в 650 тысяч рублей. Эти деньги в широкое обращение не попали, их сожгли. Другие боны — напечатанные в Касимове номиналом 5 и 10 рублей — оказались в музеях.
Подробнее об истории денег можно узнать на экскурсиях в музейно-экспозиционном фонде рязанского отделения ЦБ. Для участия в них нужно оставить заявку по телефону: 29-56-67.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта
|
cледующая новость →Следственный комитет и прокуратура начали проверки после падения девочки в яму в центре Рязани
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.