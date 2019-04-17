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15:26, 17 апреля 2019 1 012
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Астраханец пойдет под суд за секс с рязанской школьницей и съемку порнографии

Астраханец пойдет под суд за секс с рязанской школьницей и съемку порнографии

Фото: Pixabay.com

Астраханец пойдет под суд за секс с рязанской школьницей и съемку порнографии. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый познакомился в интернете с 12-летней рязанкой. В течение двух лет они переписывались, в том числе на сексуальные темы. В сентябре 2017 года молодой человек приехал в Рязань, где «совершил половое сношение с девочкой, а также развратные действия в отношении нее». Встречу он записывал на видео.

21-летнего мужчину заключили под стражу. На него завели уголовные дела по части 2 статьи 135 УК (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), части 3 статьи 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) и пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК (видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Дело передали в суд


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