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Фото: Pixabay.com
Астраханец пойдет под суд за секс с рязанской школьницей и съемку порнографии. Об этом
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый познакомился в интернете с 12-летней рязанкой. В течение двух лет они переписывались, в том числе на сексуальные темы. В сентябре 2017 года молодой человек приехал в Рязань, где «совершил половое сношение с девочкой, а также развратные действия в отношении нее». Встречу он записывал на видео.
21-летнего мужчину заключили под стражу. На него завели уголовные дела по части 2 статьи 135 УК (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), части 3 статьи 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) и пункта «в» части 2 статьи 242.2 УК (видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Дело передали в суд
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