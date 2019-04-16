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14:05, 16 апреля 2019 371
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Жительница Самары украла у трех рязанских пенсионерок полтора миллиона

Жительница Самары украла у трех рязанских пенсионерок полтора миллиона

Жительница Самары украла у трех рязанских пенсионерок полтора миллиона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 78-летняя жительница Рязани, которая рассказала, что у нее похитили 570 тысяч рублей.

Потерпевшая отметила, что к ней на рынке в центре города подошла женщина, которая представилась дальней родственницей и попросила денег в долг на «неотложные семейные нужды».

«Для получения денег женщина сопроводила пенсионерку домой. Получив более полумиллиона рублей, „родственница“ ушла», — рассказали полицейские.

Стражам порядка удалось найти камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала автомобиль злоумышленницы.

Позже сотрудники остановили машину, за рулем которой оказалась 37-летняя жительница города Самары. Ее задержали.

При досмотре у нее обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и другой валюте на сумму более пяти миллионов рублей, а также ювелирные изделия.

Выяснилось, что задержанная ранее была неоднократно судима за серии мошенничеств, совершенных в других регионах России.

В ходе расследования выяснилось, что она причастна еще к двум фактам мошенничеств, от которых пострадали 77 и 83-летние рязанки.

В отношении задержанной возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ, ей грозит до шести лет лишения свободы.


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