За спасение коров владимирскому скотнику подарили путевку в санаторий и часы губернатора

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Фото: Pixabay.com
За спасение коров скотнику крестьянско-фермерского хозяйства «Вперед» Андрею Гамаюнову подарили путевку в санаторий и часы губернатора. Об этом сообщил
Ночью 30 января в деревне Неклюдово под тяжестью снега обрушилась крыша коровника. Мужчина смог вывести более 200 животных. Коровы практически не пострадали, скотник же получил
«Когда узнал о вашем искреннем геройском поступке, был очень впечатлен. Вы спасли жизни животных и хозяйство от разорения», — обратился к Андрею Гамаюнову губернатор Владимир Сипягин.
Он подарил скотнику сертификат на двухнедельный курс реабилитации во владимирском санатории «Заклязьменский» и памятные часы.
Гамаюнова доставят на операцию в московский НИИ имени Склифосовского. Губернатор поручил департаменту здравоохранения областной администрации контролировать ситуацию.
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