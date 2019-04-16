За неделю в Рязани подешевели яблоки и огурцы

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За неделю, с 9 по 15 апреля, в Рязани подешевели огурцы (на 6,4%) и яблоки (на 5,8%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на пшено (на 1,8%) и подсолнечное масло (на 1,6%).
Подорожали следующие продукты:
Незначительно увеличились цены на пшеничную муку, мясные консервы, сливочное масло, репчатый лук, картофель.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.