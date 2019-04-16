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10:22, 16 апреля 2019 198
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Во Владимире «Хендэ» попал под грузовик и превратился в груду железа

Во Владимире «Хендэ» попал под грузовик и превратился в груду железа

Во Владимире Hyundai Sonata попал под грузовик и превратился в груду железа. Погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 16 апреля, около 2:00 на восьмом километре трассы М-7 «Волга». Предварительно, легковая машина выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком DAF. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте.

За рулем грузовика был мужчина 1981 года рождения. Данных о том, что он получил травмы, нет.

Полиция проводит проверку.

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области


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