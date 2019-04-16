Во Владимире «Хендэ» попал под грузовик и превратился в груду железа

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимире Hyundai Sonata попал под грузовик и превратился в груду железа. Погибли два человека,
Авария произошла во вторник, 16 апреля, около 2:00 на восьмом километре трассы М-7 «Волга». Предварительно, легковая машина выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком DAF. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте.
За рулем грузовика был мужчина 1981 года рождения. Данных о том, что он получил травмы, нет.
Полиция проводит проверку.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Солотче два дня подряд будут отключать свет
|
cледующая новость →На двух рязанских улицах отключили холодную воду
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».