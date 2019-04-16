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15:47, 16 апреля 2019 118
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Владимирцы предпенсионного возраста получат льготу на проезд в электричках в дачный сезон

Владимирцы предпенсионного возраста получат льготу на проезд в электричках в дачный сезон

Фото: Pixabay.com

Владимирцы предпенсионного возраста получат льготу на проезд в электричках в дачный сезон. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Скидки на разовые билеты в день поездки в направлении «туда» и «туда и обратно» предоставят мужчинам старше 60 лет и женщинам от 55 лет. При этом у пассажиров не должно быть других льгот на оплату проезда.

В выходные и нерабочие праздники с 1 мая по 30 сентября включительно скидка составит 40%.

Льготные билеты оформят при предъявлении паспорта.

Компенсации железнодорожным компаниям выплатят из областного бюджета.


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