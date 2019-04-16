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Фото: Pixabay.com
Владимирцы предпенсионного возраста получат льготу на проезд в электричках в дачный сезон. Об этом
Скидки на разовые билеты в день поездки в направлении «туда» и «туда и обратно» предоставят мужчинам старше 60 лет и женщинам от 55 лет. При этом у пассажиров не должно быть других льгот на оплату проезда.
В выходные и нерабочие праздники с 1 мая по 30 сентября включительно скидка составит 40%.
Льготные билеты оформят при предъявлении паспорта.
Компенсации железнодорожным компаниям выплатят из областного бюджета.
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