Ветрено и без осадков. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

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В среду, 17 апреля, в Рязанской области не ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет малооблачная погода. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем +6, +11 градусов.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».