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В туалете рязанской колонии до смерти избили осужденного. Инцидент произошел в октябре 2018 года, сообщил
Известно, что один из заключенных напал на другого из-за неприязни, связанной с заболеванием последнего. Злоумышленник не менее пяти раз ударил потерпевшего в область живота и грудной клетки.
Через некоторое время осужденному стало плохо, его доставили в медчасть, а затем ОКБ, где он скончался от полученных травм.
В ходе заседания подозреваемый не признал свою вину.
Однако суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ и приговорил его к девяти годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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