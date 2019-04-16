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11:14, 16 апреля 2019 511
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В туалете рязанской колонии до смерти избили осужденного

В туалете рязанской колонии до смерти избили осужденного

В туалете рязанской колонии до смерти избили осужденного. Инцидент произошел в октябре 2018 года, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что один из заключенных напал на другого из-за неприязни, связанной с заболеванием последнего. Злоумышленник не менее пяти раз ударил потерпевшего в область живота и грудной клетки.

Через некоторое время осужденному стало плохо, его доставили в медчасть, а затем ОКБ, где он скончался от полученных травм.

В ходе заседания подозреваемый не признал свою вину.

Однако суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ и приговорил его к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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