В Тамбовской области насмерть сбили 73-летнего велосипедиста

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Мичуринске Тамбовской области насмерть сбили 73-летнего велосипедиста. Об этом
Авария произошла в понедельник, 15 апреля, в 20:20 на улице Пролетарской. У дома №17 Lada Priora наехала на велосипедиста 1946 года рождения. Пострадавший скончался на месте.
За рулем машины был мужчина 1992 года рождения.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Пасху по Тамбову пройдет крестный ход
|
cледующая новость →Полицейские рассказали о ДТП со сбитым велосипедистом на улице Зубковой
В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».