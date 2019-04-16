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17:48, 16 апреля 2019 112
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В Тамбове нашли потерявшегося школьника

В Тамбове нашли потерявшегося школьника

Тамбовские полицейские нашли потерявшегося подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Об исчезновении юноши 2007 года рождения заявила его мать. По ее словам, школьник не вернулся после прогулки.

«На поиски подростка был поднят весь личный состав городского управления. Фотоориентировка с приметами потерявшегося была у каждого сотрудника», — уточнили в полиции.

Подростка обнаружили на улице Советской. Как оказалось, он решил переночевать у знакомого, а матери не позвонил потому, что забыл телефон дома. Также выяснилось, что юноша конфликтует с одноклассниками.

В полиции начали проверку. В ближайшее время дома у мальчика и в школе проведут «профилактические мероприятия, направленные на недопущение самовольных уходов, а также противоправных действий».

Фото с сайта УМВД по Тамбовской области


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