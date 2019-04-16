В среду рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков

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В среду. 17 апреля, в Рязанской области проверят грузовые автомобили. Об этом сообщила
Профилактическое мероприятие направят на устранение причин, способствующих ДТП.
Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению водителями ПДД.
Во время рейда проведут проверку на превышение массы перевозимого груза. По всем выявленным нарушениям возбудят административные производства.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».