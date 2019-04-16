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11:47, 16 апреля 2019 121
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В среду рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков

В среду рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков

В среду. 17 апреля, в Рязанской области проверят грузовые автомобили. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Профилактическое мероприятие направят на устранение причин, способствующих ДТП.

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению водителями ПДД.

Во время рейда проведут проверку на превышение массы перевозимого груза. По всем выявленным нарушениям возбудят административные производства.


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