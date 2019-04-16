В Рязани судебного пристава и адвоката поймали на махинациях с деньгами

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В Рязани на махинациях с деньгами поймали бывшую сотрудницу отдела судебных приставов и адвоката одной из местных коллегий. Им предъявили обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ и по части 2 статьи 159 УК РФ, сообщил
По версии следствия, с февраля 2017 года по февраль 2018 года подозреваемые похитили с депозитного счета отдела судебных приставов по Рязани и району более 400 тысяч рублей.
Женщины перечисляли деньги на банковские счета подставных лиц. Их схему раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ.
Во время расследования свою вину подозреваемые не признали. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».