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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В полях Сараевского района нашли тело мужчины. По предварительным данным, он насмерть замерз в снегу, пишет «
Труп неподалеку от села Напольное вечером в понедельник, 15 апреля, обнаружил молодой человек, который хотел пожарить шашлык.
Замруководителя Кораблинского МСО СУ рязанского следкома Максим Сеничкин пояснил, что личность погибшего установили. Это местный житель 1967 года рождения.
" По заявлению родственников, с января он находился в розыске, как без вести пропавший. На теле не обнаружено следов криминального характера, поза естественная", — сказал он.
Следователи начали проверку.
По данным издания, погибший был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.