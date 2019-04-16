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20:51, 16 апреля 2019 507
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В полях Сараевского района нашли тело мужчины

В полях Сараевского района нашли тело мужчины

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В полях Сараевского района нашли тело мужчины. По предварительным данным, он насмерть замерз в снегу, пишет «КП».

Труп неподалеку от села Напольное вечером в понедельник, 15 апреля, обнаружил молодой человек, который хотел пожарить шашлык.

Замруководителя Кораблинского МСО СУ рязанского следкома Максим Сеничкин пояснил, что личность погибшего установили. Это местный житель 1967 года рождения.

" По заявлению родственников, с января он находился в розыске, как без вести пропавший. На теле не обнаружено следов криминального характера, поза естественная", — сказал он.

Следователи начали проверку.

По данным издания, погибший был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека.


© RZN.info

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