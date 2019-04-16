В ОКБ появились приборы для дистанционного мониторинга здоровья пациентов

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В поликлинике ОКБ появились приборы для дистанционного мониторинга здоровья пациентов. Об этом написал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов на своей
Для этих целей приобрели дистанционную ЭКГ и цифровой холтер. Теперь врач может сделать процедуру дома у пациента, а данные появятся на планшете и на мониторе компьютера специалиста в поликлинике.
Цифровой холтер отличается от привычных приборов с проводами. В поликлинике на теле пациента фиксируют датчики, и они каждый час передают данные врачу. На время исследования пациент получает в поликлинике смартфон, через который также может поддерживать связь со специалистом.
«Еще одна новинка для дистанционного мониторинга — чемоданчик здоровья, в котором находятся тонометр, термометр, весы, пульсоксиметр, планшет, ПО. Оборудование помогает пациентам самостоятельно отслеживать показатели здоровья», — отметили в сообщении.
Ожидается, что это поможет снизить в регионе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
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