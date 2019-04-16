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В Новомичуринске школьник ранил одноклассника ножом. Об этом во вторник, 16 апреля, RZN.info сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в школе №1. Ученик второго класса принес нож и «причинил небольшую травму» однокласснику.
Родители школьников смогли уладить конфликт между собой: от пострадавшей стороны поступило заявление с просьбой не проводить проверку.
Однако местная прокуратура выясняет, по какой причине второклассник принес нож в школу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».