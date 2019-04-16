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9:52, 16 апреля 2019 231
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В Калуге сиротам и детям из малообеспеченных семей сделают подарки к Пасхе

В Калуге сиротам и детям из малообеспеченных семей сделают подарки к Пасхе

Фото: Pixabay.com

В Калуге сиротам и детям из малообеспеченных семей сделают подарки к Пасхе. Благотворительную акцию «Твори добро» проводят епархия и духовно-просветительский историко-культурный центр «Достояние».

Подарки вручат 28 апреля в 11:00 в сквере святых Петра и Февронии. В честь Пасхи там организуют праздник с концертом, мастер-классами, фотозонами и угощением.

Горожане могут принести детские игрушки, книги, цветные карандаши, альбомы, краски или деньги на покупку других подарков. Их принимают до 21 апреля по адресу: улица Ленина дом №108 строение 1, (библиотека ДПИКЦ «Достояние» ежедневно с 8:00 до 20:00.)

Деньги также можно перевести по реквизитам:

Получатель: Архиерейское Подворье — храм Рождества Богородицы в г. Калуге

ИНН 4027071535

КПП 402701001

р/с 40703810400000000139

Банк: АО «Газэнергобанк» город Калуга

БИК 042908701 кор.сч. 30101810600000000701

Назначение платежа: Твори добро

Отчет о проведенной акции можно будет найти на сайте в разделе «Достояние».


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