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Фото: Pixabay.com
В Калуге сиротам и детям из малообеспеченных семей сделают подарки к Пасхе. Благотворительную акцию «Твори добро»
Подарки вручат 28 апреля в 11:00 в сквере святых Петра и Февронии. В честь Пасхи там организуют праздник с концертом, мастер-классами, фотозонами и угощением.
Горожане могут принести детские игрушки, книги, цветные карандаши, альбомы, краски или деньги на покупку других подарков. Их принимают до 21 апреля по адресу: улица Ленина дом №108 строение 1, (библиотека ДПИКЦ «Достояние» ежедневно с 8:00 до 20:00.)
Деньги также можно перевести по реквизитам:
Получатель: Архиерейское Подворье — храм Рождества Богородицы в г. Калуге
ИНН 4027071535
КПП 402701001
р/с 40703810400000000139
Банк: АО «Газэнергобанк» город Калуга
БИК 042908701 кор.сч. 30101810600000000701
Назначение платежа: Твори добро
Отчет о проведенной акции можно будет найти на
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».