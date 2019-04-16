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В центре «Под мостом» умер охранник Об этом RZN.info сообщил директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев.
Трагедия произошла в понедельник, 15 апреля.
Исаев пояснил, что у пожилого мужчины «стало плохо с сердцем».
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».