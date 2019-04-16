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Фото: Pixabay.com
У тамбовского должника арестовали кастрюли и сковородки. Об этом
Владелец магазина бытовых товаров не заплатил налоги на сумму более 60 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель изъял у него 4,5 тысячи рублей и арестовал кастрюли и сковородки на 55 тысяч. Кроме того, предпринимателю запретили проводить расходные операции по кассе в размере 50%.
Если бизнесмен не оплатит налоги, посуду продадут, чтобы погасить долг.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».