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13:40, 16 апреля 2019 327
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Скопинскому наркоману, до смерти забившего знакомого ножкой от табурета, вынесли приговор

Скопинскому наркоману, до смерти забившего знакомого ножкой от табурета, вынесли приговор

27-летнему скопинцу, который до смерти забил знакомого ножкой от табурета и закопал его тело, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Находившийся в состоянии наркотического опьянения скопинец схватил стеклянную бутылку и ударил потерпевшего по голове. Мужчина упал, а наркоман стал избивать его ножкой от табурета, пока она не сломалась. После этого он взял вторую ножку и продолжил избиение.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, он перетащил его тело на приусадебный участок и закопал.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.

С учетом всех обстоятельств ему назначили девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с осужденного взыскали миллион рублей в счет возмещения материального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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