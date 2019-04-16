Скопинскому наркоману, до смерти забившего знакомого ножкой от табурета, вынесли приговор

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27-летнему скопинцу, который до смерти забил знакомого ножкой от табурета и закопал его тело, вынесли приговор. Об этом сообщил
Установлено, что мужчины вместе
Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, он перетащил его тело на приусадебный участок и закопал.
Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью.
С учетом всех обстоятельств ему назначили девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, с осужденного взыскали миллион рублей в счет возмещения материального ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.