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16:29, 16 апреля 2019 85
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Шиловского рецидивиста отправили в колонию-поселение за кражу пяти велосипедов

Шиловского рецидивиста отправили в колонию-поселение за кражу пяти велосипедов

Шиловского рецидивиста осудили за кражу пяти велосипедов, которые он совершил с 22 октября по 4 ноября 2018 года. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что ранее судимый мужчина угонял велосипеды из подъездов домов, а также из магазина «Элекс». Ему предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (три эпизода) и по части 1 статьи 158 УК РФ (два эпизода).

Суд признал шиловца виновным и приговорил к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении.


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