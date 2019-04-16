Шиловского рецидивиста отправили в колонию-поселение за кражу пяти велосипедов

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Шиловского рецидивиста осудили за кражу пяти велосипедов, которые он совершил с 22 октября по 4 ноября 2018 года. Об этом сообщил
Известно, что ранее судимый мужчина угонял велосипеды из подъездов домов, а также из магазина «Элекс». Ему предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (три эпизода) и по части 1 статьи 158 УК РФ (два эпизода).
Суд признал шиловца виновным и приговорил к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении.
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