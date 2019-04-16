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Рязанские предприниматели стали чаще брать кредиты. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка.
За январь 2019 года предприятия малого и среднего бизнеса оформили кредиты на 3,17 млрд рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году.
Основными заемщиками стали юрлица, ИП в январе взяли кредитов на 264 млн рублей.
Общий кредитный портфель рязанских предпринимателей на 1 февраля составил почти 32 миллиарда.
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