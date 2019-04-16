Рязанцы смогут задать вопросы врачу-дерматологу

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В четверг, 18 апреля, в Рязани организуют прямую линию с заведующей первым дерматовенерологическим отделением поликлиники Татьяной Комаровой.
Рязанцы смогут узнать, как осуществляется дерматологическая помощь пациентам в регионе, с какими заболеваниями обращаются к специалисту дерматологу, как записаться на прием к врачу, какая профилактика обострений кожных заболеваний необходима в весенний период, а также задать интересующие их вопросы.
Обратиться к врачу можно будет с 14:00 до 16:00 по телефону 8 (4912)253289.
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