RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцев пригласили поучаствовать в благотворительной акции «Подари детям праздник!». Об этом сообщил
В субботу, 20 апреля, с 10:00 до 17:00 в Вознесенском храме Рязани каждый желающий сможет приобрести букетики вербы взамен на пожертвование. Все полученные средства пойдут на пасхальные подарки для детей из домов-интернатов Рязани и области.
Подготовка к акции на приходе уже началась — букеты изготовлены и перевязаны яркими праздничными ленточками.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВетрено и без осадков. Прогноз погоды в Рязанской области на среду
|
cледующая новость →Скопинскому наркоману, до смерти забившего знакомого ножкой от табурета, вынесли приговор
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»