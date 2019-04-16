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Фото: Pixabay.com
Рецидивист обокрал квартиру молодой липчанки. Об этом
22-летняя хозяйка квартиры на бульваре Шубина рассказала полицейским о пропаже 28 тысяч рублей и 40 долларов США. Как выяснили оперативники, ее обокрал 25-летний мужчина, ранее судимый за разбой. Деньги он потратил на себя.
На мужчину завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Подозреваемого задержали.
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