Перед судом предстанет специалист касимовского предприятия, по вине которого рабочий лишился руки

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Бывшего специалист по охране труда ООО «Касимов-древ» предстанет перед судом. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 143 УК РФ, сообщил
Установлено, что 12 июля 2018 года рабочий предприятия при сортировке древесины пытался вытащить с ленточного транспортера обрезки дерева. При этом движущиеся части ленточного транспортера не были ограждены, что нарушает правила охраны труда. В результате рабочий лишился руки.
«Обеспечение надлежащих условий охраны труда входило в обязанности обвиняемого, которые он ненадлежащим образом исполнял», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».