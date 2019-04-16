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12:37, 16 апреля 2019 258
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Перед судом предстанет специалист касимовского предприятия, по вине которого рабочий лишился руки

Перед судом предстанет специалист касимовского предприятия, по вине которого рабочий лишился руки

Бывшего специалист по охране труда ООО «Касимов-древ» предстанет перед судом. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 143 УК РФ, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 12 июля 2018 года рабочий предприятия при сортировке древесины пытался вытащить с ленточного транспортера обрезки дерева. При этом движущиеся части ленточного транспортера не были ограждены, что нарушает правила охраны труда. В результате рабочий лишился руки.

«Обеспечение надлежащих условий охраны труда входило в обязанности обвиняемого, которые он ненадлежащим образом исполнял», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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