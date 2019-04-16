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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в Клепиковском районе погиб мужчина, пишет издательство «
О возгорании дачного дома в деревне Лаптево пожарным сообщили в 6:00 во вторник, 16 апреля.
Пожар тушили три цистерны. К 7:00 возгорание ликвидировали.
Погибшего мужчину 1938 года рождения обнаружили при разборе завалов.
Причины выясняются.
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