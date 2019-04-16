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18:40, 16 апреля 2019 305
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На переобучение рязанцев предпенсионного возраста направят больше десяти миллионов рублей

На переобучение рязанцев предпенсионного возраста направят больше десяти миллионов рублей

На заседании регионального правительства, которое прошло во вторник, 16 апреля, утвердили изменения в региональную программу развития сферы занятости. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Теперь в бюджете предусмотрели дополнительные средства для финансирования учебного центра министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Ключевая задача центра — обучение жителей региона предпенсионного возраста.

Ежегодно, в период с 2019 по 2021 года, на эти цели выделят по 3,5 миллиона рублей. В текущем году в учебном центре обучат около 285 человек. 72 из них уже закончили краткосрочные курсы.

«Мы направляем средства на важное направление — переобучение людей предпенсионного возраста. Это действительно хорошая мера для желающих его пройти, и многие воспользовались такой поддержкой», — сказал Губернатор Николай Любимов.


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