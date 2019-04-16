На переобучение рязанцев предпенсионного возраста направят больше десяти миллионов рублей

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На заседании регионального правительства, которое прошло во вторник, 16 апреля, утвердили изменения в региональную программу развития сферы занятости. Об этом сообщил
Теперь в бюджете предусмотрели дополнительные средства для финансирования учебного центра министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Ключевая задача центра — обучение жителей региона предпенсионного возраста.
Ежегодно, в период с 2019 по 2021 года, на эти цели выделят по 3,5 миллиона рублей. В текущем году в учебном центре обучат около 285 человек. 72 из них уже закончили краткосрочные курсы.
«Мы направляем средства на важное направление — переобучение людей предпенсионного возраста. Это действительно хорошая мера для желающих его пройти, и многие воспользовались такой поддержкой», — сказал Губернатор Николай Любимов.
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