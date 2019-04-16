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11:04, 16 апреля 2019 312
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На Пасху по Тамбову пройдет крестный ход

На Пасху по Тамбову пройдет крестный ход

На Пасху по Тамбову пройдет крестный ход. Об этом сообщил сайт епархии.

Шествие 28 апреля возглавит митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Священники и прихожане городских храмов пройдут от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря.

Начало в 15:00.

Фото с сайта Тульской епархии


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Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

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