На летних каникулах в рязанских лагерях отдохнут около 30 тысяч школьников

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На летних каникулах в рязанских лагерях смогут отдохнуть более 29 тысяч детей и подростков. Об этом RZN.info рассказали в министерстве образования.
В этом году в Рязанской области откроются 404 организации отдыха и оздоровления детей.
Летом будут работать 20 загородных стационарных детских оздоровительных организаций, рассчитанные на 13050 мест; два лагеря санаторного типа на 1630 мест; 313 лагерей с дневным пребыванием детей на 13100 мест; 59 лагерей труда и отдыха на 915 мест и десять палаточных лагерей вместимостью 650 мест.
© RZN.info
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