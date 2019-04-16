Любимов запустил новый завод по производству строительной пленки. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 16 апреля, губернатор Николай Любимов запустил новый завод по производству строительной пленки «Технофлекс» (входит в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ»). Этот завод стал десятым в Рязани и 54 в стране. На нем трудятся 35 человек.
После торжественного «нажатия кнопки» вместе с президентом корпорации Сергеем Колесниковым главе региона показали оборудование и производственную лабораторию.
Любимов заявил, что компания остается лидером в сфере высококачественного производства стройматериалов. Кроме того, он отметил, что «бережливое производство располагается прямо у нас под ногами».
«Мы ценим, что корпорация „ТехноНИКОЛЬ“ одна из первых вошла в профильный национальный проект. Здесь учтены и применены все новейшие экологические технологии. Ваши наработки и опыт станут отличным подспорьем для развития всей региональной промышленности», — сказал Любимов.
После экскурсии по новому производству гости оставили памятную надпись на первом рулоне строительной пленки.
«Это наше первое производство строительных пленок. Они будут применяться в скатных кровлях, в частном коттеджном строительстве, а также в фасадных системах, как в частном домостроении, так и в промышленном. Через два года мы запустим второй этап производства, и объем инвестиций вырастет до 1,2 миллиарда рублей», — рассказал президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников.
Цех площадью в восемь тысяч квадратных метров построили на средства инвестиционного соглашения стоимостью почти 38 миллионов. Эти деньги распределят на пять лет.
При этом производству предоставят налоговые льготы на прибыль и имущество. Также в планах до 2020 года вложить в завод еще 500 миллионов рублей. Дальнейшее развитие завода предполагает дополнительные вложения в размере 700 миллионов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Канищеве загорелась трава
|
cледующая новость →Рецидивист обокрал квартиру молодой липчанки
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»