Любимов запустил новый завод по производству строительной пленки. Фото

Во вторник, 16 апреля, губернатор Николай Любимов запустил новый завод по производству строительной пленки «Технофлекс» (входит в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ»). Этот завод стал десятым в Рязани и 54 в стране. На нем трудятся 35 человек.

После торжественного «нажатия кнопки» вместе с президентом корпорации Сергеем Колесниковым главе региона показали оборудование и производственную лабораторию.

Любимов заявил, что компания остается лидером в сфере высококачественного производства стройматериалов. Кроме того, он отметил, что «бережливое производство располагается прямо у нас под ногами».

«Мы ценим, что корпорация „ТехноНИКОЛЬ“ одна из первых вошла в профильный национальный проект. Здесь учтены и применены все новейшие экологические технологии. Ваши наработки и опыт станут отличным подспорьем для развития всей региональной промышленности», — сказал Любимов.

После экскурсии по новому производству гости оставили памятную надпись на первом рулоне строительной пленки.

«Это наше первое производство строительных пленок. Они будут применяться в скатных кровлях, в частном коттеджном строительстве, а также в фасадных системах, как в частном домостроении, так и в промышленном. Через два года мы запустим второй этап производства, и объем инвестиций вырастет до 1,2 миллиарда рублей», — рассказал президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

Цех площадью в восемь тысяч квадратных метров построили на средства инвестиционного соглашения стоимостью почти 38 миллионов. Эти деньги распределят на пять лет.

При этом производству предоставят налоговые льготы на прибыль и имущество. Также в планах до 2020 года вложить в завод еще 500 миллионов рублей. Дальнейшее развитие завода предполагает дополнительные вложения в размере 700 миллионов.