Коммунисты встретились со старшеклассниками рязанской школы

В преддверии Дня местного самоуправления старшеклассники школы №39 встретились с депутатом, руководителем фракции КПРФ в Рязанской гордуме Денисом Сидоровым и помощником депутата Госдумы Дмитрием Иваничкиным.

Во время общения с школьниками Денис Сидоров подробно остановился на аспектах деятельности гордумы и призвал молодых людей в будущем не быть аполитичным и ходить на выборы.

«Считаю, что депутат — это такой человек, которому не безразлично, что будет с нашим любимым городом и его жителями. И он должен делать все для их благополучия. Я осознанно пошел в политику, стараюсь всего себя отдавать общественной деятельности. Если бы это было не так, я бы, наверное, здесь с вами не стоял и не рассказывал, обо всем, что думаю», — поделился спикер.

Школьники задали собеседникам вопросы, большинство из которых касалось снижения цен и тарифов, создания новых рабочих мест, развития муниципальных предприятий и транспортной инфраструктуры города.

Некоторые старшеклассники выразили желание каким-либо образом принять участие в политической жизни города. Денис Сидоров, в свою очередь, поделился личным опытом из своего политического прошлого.

«Есть такая организация — Ленинский комсомол. Я в 16 лет в нее пришел, и с этого времени заболел политикой. С самого детства я понимал: что-то надо менять, что-то надо делать. Это был как раз конец 90-х, тяжелое время. И я выбрал для себя левое, социалистическое направление и стал активно участвовать в мероприятиях, проводимых комсомолом и партией. Стал помощником депутата областной, затем Государственной думы, несколько раз участвовал в выборах депутатов городской думы, пока в 2013 году меня не избрали», — рассказал коммунист.

Дмитрий Иваничкин напомнил об истории основания двухпалатного парламента России и рассказал о нынешней системе формирования законодательного органа и задачах, стоящих перед депутатами-коммунистами Госдумы.

Он также сообщил о своей работе в качестве помощника депутата Олега Лебедева, организации встреч с избирателями, депутатских запросах и решении проблем жителей на федеральном уровне.

Более подробно спикер остановился на законопроектах, предлагаемых депутатами-коммунистами и их работе в интересах трудового народа.