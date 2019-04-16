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9:38, 16 апреля 2019 1 202
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Калужская вкладчица поверила «подруге» из соцсети и лишилась 200 тысяч

Калужская вкладчица поверила «подруге» из соцсети и лишилась 200 тысяч

Фото: Pixabay.com

Калужская вкладчица поверила «подруге» из соцсети и лишилась 200 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жительница Обнинска рассказала, что подруга написала ей в соцсети о выгодном вкладе. Приятельница пообещала помощь открыть его и попросила номер карты и цифры на ее оборотной стороне.

«Через некоторое время на телефон женщины позвонила сотрудница банка и сообщила, что женщине необходимо зачислить на свой банковский счет 200 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем получить проценты от вклада», — уточнили в полиции.

Женщина положила деньги на счет, после чего их списали. Она позвонила подруге. Как оказалось, та не знала о проведенных операциях.

В полиции установили, что страница, с которой писали потерпевшей, оказалась фейком.


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