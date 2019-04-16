RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Калужская вкладчица поверила «подруге» из соцсети и лишилась 200 тысяч. Об этом
Жительница Обнинска рассказала, что подруга написала ей в соцсети о выгодном вкладе. Приятельница пообещала помощь открыть его и попросила номер карты и цифры на ее оборотной стороне.
«Через некоторое время на телефон женщины позвонила сотрудница банка и сообщила, что женщине необходимо зачислить на свой банковский счет 200 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем получить проценты от вклада», — уточнили в полиции.
Женщина положила деньги на счет, после чего их списали. Она позвонила подруге. Как оказалось, та не знала о проведенных операциях.
В полиции установили, что страница, с которой писали потерпевшей, оказалась фейком.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре «Под мостом» умер охранник
|
cледующая новость →В массовой аварии в Шиловском районе погибли двое и пострадали шестеро
Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.