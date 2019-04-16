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13:02, 16 апреля 2019 202
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Калужане попросили губернатора упростить оформление документов на бесплатный валежник

Калужане попросили губернатора упростить оформление документов на бесплатный валежник

Фото: Pixabay.com

Калужане попросили губернатора упростить оформление документов на сбор валежника. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Жители Боровского района пояснили, что сейчас тратят много времени на получение документов. Без разрешения людей штрафуют за вывезенный валежник.

Губернатор Анатолий Артамонов пообещал, что в апреле в регионе примут закон, который упростит выдачу документов.

Напомним, с 2019 года россиянам разрешили бесплатно собирать валежник для собственных нужд. До этого нужно было заключать договор купли-продажи.


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