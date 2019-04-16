Калужане попросили губернатора упростить оформление документов на бесплатный валежник

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Фото: Pixabay.com
Калужане попросили губернатора упростить оформление документов на сбор валежника. Об этом
Жители Боровского района пояснили, что сейчас тратят много времени на получение документов. Без разрешения людей штрафуют за вывезенный валежник.
Губернатор Анатолий Артамонов пообещал, что в апреле в регионе примут закон, который упростит выдачу документов.
Напомним, с 2019 года россиянам разрешили
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».