Из-за халатности калужского лесничего в нацпарке «Угра» вырубили лес на пять с половиной миллионов

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Фото: Pixabay.com
Из-за халатности лесничего в национальном парке «Угра» вырубили лес на пять с половиной миллионов рублей. Об этом
По версии следствия, мужчина заключил договор между Износковским лесничеством и покупателем, который хотел срубить лес для строительства дома. Лесничий незаконно отвел для рубки участок в границах особо охраняемой природной территории федерального значения.
В нацпарке вырубили ели, сосны и березы на пять с половиной миллионов рублей.
Следователи завели уголовно дело по части 1 статьи 293 УК («Халатность»). Его передали в суд.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».