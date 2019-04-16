Из квартиры рязанца в Приокском вынесли компьютер с колонками

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Из квартиры рязанца в Приокском вынесли компьютер с системным блоком, клавиатурой и акустическими колонками. О краже заявил 44-летний потерпевший, сообщила
Оказалось, что злоумышленник взломал окно на первом этаже и проник в квартиру. При этом он не оставил никаких следов и не попался на глаза соседям.
Позже полицейские узнали о продаже части похищенной техники и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Рязанской области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.