Госдума приняла закон о «суверенном Рунете»

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Во вторник, 16 апреля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета в России. Об этом сообщил
В соответствии с новым законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика.
Совет Федерации рассмотрит готовый проект 22 апреля. Если там он пройдет без правок, то закон
Отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года.
На рассмотрение проекта в третьем чтении ушло две минуты.
Фото с сайта Госдумы
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.