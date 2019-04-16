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11:57, 16 апреля 2019 66
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Госдума приняла закон о «суверенном Рунете»

Госдума приняла закон о «суверенном Рунете»

Во вторник, 16 апреля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета в России. Об этом сообщил сайт Государственной думы.

В соответствии с новым законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика.

Совет Федерации рассмотрит готовый проект 22 апреля. Если там он пройдет без правок, то закон вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года.

На рассмотрение проекта в третьем чтении ушло две минуты.

Фото с сайта Госдумы


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