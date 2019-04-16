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17:14, 16 апреля 2019 312
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Двое владимирцев пойдут под суд за незаконное хранение оружия и патронов

Двое владимирцев пойдут под суд за незаконное хранение оружия и патронов

Двое владимирцев пойдут под суд за незаконное хранение оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

47-летний житель Александровского района хранил пригодный для стрельбы пистолет и 24 патрона. По версии следствия, он нашел их на улице и оставил «в качестве сувениров».

В Ковровском районе дома у 49-летнего мужчины обнаружили ружье, охотничьи патроны и порох.

«Эксперты-криминалисты установили, что оружие было собрано самодельным способом из конструктивных элементов нескольких охотничьих ружей», — уточнили в полиции.

По словам мужчины, ружье принадлежало его умершему отцу. Злоумышленник решил сохранить его, при этом не имея разрешения на оружие.

На липчан завели уголовные дела по статье 222 УК («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).


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