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Двое владимирцев пойдут под суд за незаконное хранение оружия и патронов. Об этом
47-летний житель Александровского района хранил пригодный для стрельбы пистолет и 24 патрона. По версии следствия, он нашел их на улице и оставил «в качестве сувениров».
В Ковровском районе дома у 49-летнего мужчины обнаружили ружье, охотничьи патроны и порох.
«Эксперты-криминалисты установили, что оружие было собрано самодельным способом из конструктивных элементов нескольких охотничьих ружей», — уточнили в полиции.
По словам мужчины, ружье принадлежало его умершему отцу. Злоумышленник решил сохранить его, при этом не имея разрешения на оружие.
На липчан завели уголовные дела по статье 222 УК («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».