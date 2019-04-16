Авторы проекта опровергли информацию о появлении платных перекрестков

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Фото: Pixabay.com
Внедрение платных перекрёстков в России не планируется. По крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявили в НТИ AutoNet, которые выступали авторами инициативы.
«В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится. 24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы организации.
В нем же отмечается, что у экспертов будет возможность оценить все возможные риски инновационных решений и идей, которые применяются в других странах.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».