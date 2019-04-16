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16:34, 16 апреля 2019 548
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Авторы проекта опровергли информацию о появлении платных перекрестков

Авторы проекта опровергли информацию о появлении платных перекрестков

Фото: Pixabay.com

Внедрение платных перекрёстков в России не планируется. По крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявили в НТИ AutoNet, которые выступали авторами инициативы.

«В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится. 24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы организации.

В нем же отмечается, что у экспертов будет возможность оценить все возможные риски инновационных решений и идей, которые применяются в других странах.

Ранее появилась информация о том, что специалисты НТИ AutoNet предложили ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.


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