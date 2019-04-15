Жителю Владимирской области грозит до 10 лет тюрьмы за попытку убийства своего друга ножницами

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Об этом сообщил
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ (разбой) и статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В июле прошлого года мужчину задержали в пьяном состоянии. У него изъяли лезвие ножниц.
Позже выяснилось, что задержанный несколькими часами ранее во время конфликта нанес несколько ударов лезвием ножниц своему приятелю, после чего покинул место преступления. Здоровью потерпевшего был причинено тяжкий вред.
Также сотрудники полиции установили, что за несколько дней до этого фигурант, угрожая расправой, похитил мобильный телефон у прохожей на улице.
В содеянном подозреваемый сознался.
Материалы переданы в суд. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
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