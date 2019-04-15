За выходные в Рязани поймали около 30 пьяных водителей

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За выходные, 13-14 апреля, в Рязани поймали около 30 пьяных водителей. Нарушения выявили в ходе рейда. Об этом сообщила
Рязанцам напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
«Человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Любое количество спиртного, выпитое незадолго до поездки, опасно и запретно», — отметили полицейские.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.