За выходные на рязанских ярмарках продали почти 15 тонн молока

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За выходные, с 13 по 14 апреля, на рязанских ярмарках продали почти 15 тонн молока. Об этом сообщил
В субботу, 13 апреля, торговали 218 производителей на 336 местах.
Всего продали 11,8 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,8 тонн молока, 6,8 тонн хлеба, 3,5 тонны живой рыбы, 12 тонн картофеля, две тонны овощей, 9,8 тонн яблок и груш, полтонны меда и продуктов пчеловодства.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 20 апреля.
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