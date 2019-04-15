За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
За прошедшую неделю, с 8 по 14 апреля, на пожарах в Рязанской области погибли трое. Об этом сообщила
Всего за это время зарегистрировали 212 вызовов, 193 из которых — загорания травы и мусора. Огонь уничтожили и повредил 13 зданий и семь автомобилей.
В пятницу, 12 апреля, на улице Ломоносова в Рязани горел жилой дом. Во время происшествия
13 апреля пожар произошел в доме на 5-ом проезде Осипенко. В огне
В этот же день загорелся двухквартирный дом на улице Дзержинского в Путятине, где
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекали, на водоемах области происшествий не зарегистрировали.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»