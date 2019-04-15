Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:10, 15 апреля 2019 394
 0    0

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедшую неделю, с 8 по 14 апреля, на пожарах в Рязанской области погибли трое. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время зарегистрировали 212 вызовов, 193 из которых — загорания травы и мусора. Огонь уничтожили и повредил 13 зданий и семь автомобилей.

В пятницу, 12 апреля, на улице Ломоносова в Рязани горел жилой дом. Во время происшествия погиб 38-летний мужчина.

13 апреля пожар произошел в доме на 5-ом проезде Осипенко. В огне погибла женщина, ее личность устанавливают.

В этот же день загорелся двухквартирный дом на улице Дзержинского в Путятине, где погиб 35-летний мужчина.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекали, на водоемах области происшествий не зарегистрировали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 75 516
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 481
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 23 420
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 3
16:06, 10 апреля 2019 20 983
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 399
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум