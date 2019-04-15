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17:35, 15 апреля 2019 416
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Во вторник автоинспекторы проведут рейды на рязанских пешеходных переходах

Во вторник автоинспекторы проведут рейды на рязанских пешеходных переходах

Во вторник, 16 апреля, автоинспекторы проверят, как рязанцы соблюдают ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах. О проведении рейдов сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что на переходах пешеходы и водители часто совершают ошибки.

Водителей призвали соблюдать правила, благодаря которым снизится риск наезда на человека:

  • будьте внимательными к пешеходам при подъезде к переходам и людям, идущим вдоль проезжих частей за городом;
  • не нарушайте скоростной режим;
  • включайте ближний свет фар, в том числе в населенных пунктах, даже в светлое время суток;
  • следите за чистотой автомобиля, особенно за чистотой стекол и фар;
  • следите за наличием моющей жидкости в бачке омывателя стекол.

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