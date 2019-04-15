Во Владимире на пешеходном переходе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 12 апреля, около 8:20 на пешеходном переходе во Владимире сбили школьника. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщил официальный
Несчастный случай произошел на улице Балакирева.
По предварительной информации, водитель сбил ребенка 2005 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьник получил ушибы и ссадины, медицинская помощь ему оказана на месте.
Водитель с места ДТП скрылся.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».