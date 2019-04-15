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10:27, 15 апреля 2019 224
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Во Владимире на пешеходном переходе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Во Владимире на пешеходном переходе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 12 апреля, около 8:20 на пешеходном переходе во Владимире сбили школьника. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщил официальный сайт регионального УМВД.

Несчастный случай произошел на улице Балакирева.

По предварительной информации, водитель сбил ребенка 2005 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьник получил ушибы и ссадины, медицинская помощь ему оказана на месте.

Водитель с места ДТП скрылся.


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