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13:43, 15 апреля 2019 72
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Во Владимире директор предприятия, незаконно заработавший 170 миллионов рублей, попал под суд

Во Владимире директор предприятия, незаконно заработавший 170 миллионов рублей, попал под суд

Во Владимире будут судить директора предприятия, незаконно заработавшего 170 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт УМВД по Владимирской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 по 2016 годы, используя свое служебное положение, умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Средства, полученные от фиктивных финансовых операций, переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник обвиняемого.

Сумма причиненного ущерба составила 170 миллионов рублей.

На имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.


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