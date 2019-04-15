Во Владимире директор предприятия, незаконно заработавший 170 миллионов рублей, попал под суд

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Во Владимире будут судить директора предприятия, незаконно заработавшего 170 миллионов рублей. Об этом сообщил
Следователи завершили расследование уголовного дела.
По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 по 2016 годы, используя свое служебное положение, умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Средства, полученные от фиктивных финансовых операций, переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник обвиняемого.
Сумма причиненного ущерба составила 170 миллионов рублей.
На имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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